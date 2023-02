Casalnuovo, bici contro Suv: muore ciclista

CASALNUOVO – Un ciclista, Angelo D’Onofrio, di 75 anni, è deceduto questa mattina a

Casalnuovo dopo essersi scontrato con Suv. Le cause dell’incidente, che purtroppo ha avuto esito mortale, sono ancora in corso di accertamento.

Il fatto è avvenuto in via dei Platani. Per l’anziano ciclista – che è stato subito soccorso – non c’è stato nulla fare: è deceduto sul colpo. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale Tenenza.

Sul luogo dell’incidente, al confine con Pomigliano, si è radunata una folla di persone addolorate per la tragedia. Alcuni hanno provato a soccorrere l’uomo, ma non c’è stato nulla da fare.

Foto tratta dalla pagina fb Canale Uno Tivù