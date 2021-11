Allerta meteo, raffica di chiusure nel Vesuviano: stop alle lezioni in diversi Comuni

Scuole chiuse in numerosi comuni della Campania, oggi, dopo che l’allerta meteo di livello ‘arancione’ è stata prolungata. Niente lezioni nei comuni dell’area flegrea, come Bacoli, Monte di Procida e Quarto, dove rimarranno chiusi anche i civici cimiteri. A Monte di Procida le scuole erano rimaste chiuse anche venerdì scorso sempre per allerta meteo.

In provincia di Napoli resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, cimiteri e i parchi urbani anche nei comuni di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano Stessa decisione è stata presa anche a Salerno dove è stata disposta dal Comune anche la chiusura la di parchi, ville, giardini comunali, impianti sportivi e del cimitero comunale. Cancelli chiusi, infine, per le scuole dell’isola d’Ischia: lo hanno deciso i sei sindaci isolani che stanno emettendo in queste ore le relative ordinanze.

Infine anche a Boscoreale il sindaco facente funzione Francesco Faraone, con propria ordinanza, per allerta meteo ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè del civico cimitero e dei parchi urbani per oggi, lunedì 29 novembre.