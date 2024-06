Campi Flegrei, Musumeci: “Sviluppo urbanistico irragionevole”. Arriva commissario straordinario

Campi Flegrei, gravissime responsabilità Regione e Comuni. Musumeci: “Autorizzato uno sviluppo urbanistico irragionevole”.

Il governo sta dando più di quanto non abbia il dovere di dare sui Campi Flegrei, uno dei vulcani più pericolosi e complessi al mondo.

Emergono gravissime responsabilità, remote e meno remote, omissive e commissive, che coinvolgono tutti gli enti, a cominciare dalla Regione e dai Comuni interessati, Napoli, Pozzuoli e Bacoli.

“E’ stato autorizzato uno sviluppo urbanistico irragionevole, caotico e disordinato, non si è mai tenuto conto degli incombenti pericoli in quell’area. Chi doveva vigilare non lo ha fatto”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci al termine del Consiglio dei ministri.

Fonte notizia: ANSA.IT

Fonte immagine: rete internet.