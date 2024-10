Caccia, bracconieri nei guai: denunce e sequestri

MARIGLIANO – Attività venatorie fuorilegge: denunciate quattro persone nel Napoletano. È il risultato di una serie di controlli effettuati dai carabinieri del gruppo Forestale di Napoli nella zona della provincia.

In particolare, i militari, insieme alle guardie zoofile e venatorie della Lipu, hanno hanno sorpreso a Giugliano in Campania, in località Ripuaria e Ponte Riccio, tre uomini trovati in possesso di richiami elettronici per uccelli, riproducenti il canto del tordo bottaccio, vietati in Italia. Sequestrati nella circostanza tre fucili, nove cartucce calibro 12 e tre richiami acustici elettromagnetici con timer, batteria, altoparlanti e cavi elettrici. Trovati anche le carogne di quattro volatili appartenenti alla specie tordo bottaccio. Elevate sanzioni amministrative per un totale di 412 euro.

A Marigliano invece i carabinieri è stata denunciata un’altra persona che aveva abbattuto due esemplari di tordo bottaccio ed una gazza ladra sempre avvalendosi di richiamo elettronico per uccelli. Sequestrati un fucile, tre cartucce calibro 12 ed il richiamo acustico elettromagnetico, compreso di attrezzatura elettrica.