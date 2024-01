Boscoreale, il lavoro esemplare delle aziende: Cartindustria e Pia Lauri Capri

Riceviamo e pubblichiamo.

Coltivare l’orgoglio di appartenenza al territorio e alle aziende che vi operano,

attraverso la condivisione di obiettivi e la valorizzazione della persona e della sua

dignità. Sono questi gli obiettivi che le aziende Cartindustria e Pia Lauri Capri, operanti

a Boscoreale, si sono date per promuovere la crescita ulteriore del territorio e del suo

tessuto sociale.

Lavoro, economia, cultura e rispetto del territorio, sono i cardini su cui si fonda la

quotidiana azione delle aziende, impegnate anche a stimolare tra i lavoratori la fierezza

di condivisione dei progetti imprenditoriali, e di legame ad una realtà produttiva che

genera e restituisce economia alla collettività.

Cartindustria, azienda specializzata nella produzione di espositori in cartotecnica, e Pia

Lauri Capri, azienda di alta sartoria napoletana femminile e maschile, puntano anche a

sostenere l’ecosostenibilità dell’attività produttiva. Pia Lauri Capri, in particolare,

nasce con una filosofia e un’anima realmente ecosostenibile al 100%, zero punti colla

e zero idrocarburi.

Le due eccellenti realtà imprenditoriali intendono, perciò, condividere questi valori per

concorrere al riscatto e qualificazione del territorio, anche attraverso una indispensabile

sinergia tra il tessuto sociale e l’imprenditoria che genera economia.

Questo momento di condivisione, quale primo step di un percorso più articolato che si

svilupperà nel tempo, ci sarà sabato 20 gennaio, alle ore 19:30, presso il Teatro Minerva di Boscoreale. Un appuntamento voluto dai vertici delle due aziende per riaffermare l’importanza della cooperazione con territorio e istituzioni.