Bocchino: “Liste pulite e legalità garantita. Con me una Marigliano per tutti”

Marigliano.

2 maggio ’25

Comunicato Stampa

Elezioni a Marigliano. Bocchino: “Con me liste pulite. Legalità garantita da procuratore antimafia Roberti”

“La legalità e il rispetto delle regole sono valori fondamentali della coalizione che mi sostiene. Le nostre liste sono stata certificate da un simbolo della lotta alla corruzione e alla camorra come Franco Roberti, già procuratore nazionale antimafia: una garanzia di trasparenza che ci rende orgogliosi”. Così Gaetano Bocchino, candidato sindaco a Marigliano alle elezioni del prossimo 25 e 26 maggio, sostenuto da Partito Democratico, Azione, Per, Impegno Civico e Insieme Marigliano, chiarisce un aspetto fondamentale della sua coalizione elettorale.

Prosegue Bocchino: “Il nostro slogan è “Proviamoci, insieme”. E per insieme intendiamo tutti quelli che vorrebbero vivere in una città a misura di bambino, di famiglia, di anziano. Dove si possa essere felici. Siamo in campo per questo”.