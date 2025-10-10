Blitz in autolavaggi e officina, maxi multa per 3 titolari

Cercola e Pollena Trocchia: Sicurezza ambientale. Carabinieri denunciano 3 persone

A Cercola e Pollena Trocchia i carabinieri della tenenza insieme ai militari forestali del nucleo di Napoli e del nucleo parco di san Sebastiano al Vesuvio hanno controllato due autolavaggi e un’officina meccanica.

I tre operai delle attività sono stati denunciati per scarico non autorizzato delle acque reflue industriali e per gestione illecita di rifiuti.

Per i 3 imprenditori anche una sanzione amministrativa pari a 7.833 euro e le aziende sequestrate.