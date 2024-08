Bene nomina assessore dopo Consiglio, Casolaro va all’Istruzione

CASORIA. Giornata di intenso lavoro per l’amministrazione comunale targata Raffaele Bene che raggiunge due obiettivi importanti per il prosieguo dell’azione amministrativa. Nel corso della mattinata il Consiglio Comunale, riunitosi per la seconda volta nel giro di una settimana, ha approvato la Salvaguardia degli Equilibri del Bilancio di Previsione 2024-2026. Un risultato reso possibile da un intenso lavoro, portato avanti dopo l’insediamento delle commissioni, e che permette al Comune di approvare l’atto nei tempi previsti. Sempre nel corso della seduta sono stati approvati anche alcuni debiti fuori bilancio.

Sempre nella mattinata di ieri, inoltre, è stata ufficializzata la nomina di un nuovo assessore che va a innestarsi nella giunta già presentata la settimana scorsa. Anna Maria Casolaro entra a far parte dell’esecutivo di Raffaele Bene con le deleghe alla Pubblica Istruzione ed alla Gentilezza.

“Non ci stiamo concedendo pause dopo l’insediamento e stamattina sono stati centrati due obiettivi fondamentali per la nostra amministrazione. Voglio ringraziare i consiglieri e la commissione per il gran lavoro svolto che ci ha consentito di approvare nei tempi richiesti la salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione. Sono felice inoltre di poter annunciare la nomina ad assessore di Anna Maria Casolaro, le faccio i migliori auguri di buon lavoro” dichiara il sindaco Raffaele Bene.