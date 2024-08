Notte di San Lorenzo a Napoli: dove ammirare le stelle cadenti?

Notte di San Lorenzo. Ecco tutti i punti panoramici della città di Napoli da cui ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti.

Come da tradizione, nella notte estiva del 10 agosto si osservano le stelle cadenti, aspettando di intravedere un bagliore nel cielo per esprimere un desiderio. Quest’anno, l’affascinante spettacolo di stelle cadenti sarà visibile a partire dalla notte di San Lorenzo, il 10 agosto, e potrebbe prolungarsi fino al 15. Per osservare al meglio questi sciami meteorici è consigliabile recarsi in una zona con cielo aperto, lontana dalle luci della città. Ma dove sarà possibile ammirare le stelle cadenti a Napoli?

La città partenopea offre alcuni spunti davvero suggestivi dove poter trascorrere questa serata a osservare questo fenomeno rendendo il tutto ancora più speciale. Si parte sicuramente dal lungomare Caracciolo, un posto romantico e suggestivo tutto l’anno, molto amato dai napoletani e dai turisti. A destra il mare con i suoi giochi di luce, dove il Castel dell’Ovo è il protagonista indiscusso, a sinistra pizzerie e caffetterie di ogni genere, sono lo sfondo perfetto della movida napoletana, il posto ideale per le sere d’estate.

Nella zona di San Martino situata nel quartiere del Vomero. Belvedere San Martino, è una terrazza panoramica che dona una vista mozzafiato a 360 gradi della città, perfetta per osservare le stelle cadenti. C’è, poi, il belvedere del bosco di Capodimonte nei pressi dell’Osservatorio astronomico, dove oltre ad uno sguardo su tutta la città di Napoli puoi osservare il cielo disteso sul soffice prato del giardino della Reggia di Capodimonte. Tra gli altri posti immancabili c’è anche il bellissimo panorama che offre la collina di Posillipo, in particolare lungo la discesa di Coroglio, uno dei posti più al buio della zona per guardare il cielo.

Quest’anno sarà possibile ammirare le stelle cadenti durante un tour in kayak con aperitivo di bollicine lungo la costa di Posillipo. Luogo di partenza sarà Nautica Cafarelli, Via Ferdinando Russo, 15 – Giuseppone a Mar. Nel corso del tour, le tappe principali saranno luoghi dalla bellezza impressionante come Palazzo Donn’Anna, Villa Volpicelli, la Baia di San Pietro ai Due frati e Villa Lauro. Sarà possibile vivere quest’esperienza dal 6 all’11 agosto 2024.

