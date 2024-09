Avvertimenti del clan a Cercola, fermato il bombarolo

Cercola – I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata del reato di pubblica intimidazione con uso di armi, aggravato dal metodo mafioso.

In particolare, il 28 febbraio 2024 in Cercola, l’indagato -unitamente ad altro soggetto minorenne non ancora identificato- avrebbe fatto scoppiare materie esplodenti in una zona densamente abitata, così ostentando una condotta tesa a suscitare timore nelle persone presenti tipica della criminalità organizzata.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.