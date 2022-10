ATO 3, l’assessore Ciro Pavone (Sant’Anastasia) eletto responsabile SAD per nove comuni vesuviani

Oggi l’assessore all’Ambiente del Comune di Sant’Anastasia, Ciro Pavone, è stato eletto coordinatore del SAD 4 di ATO NA 3. Il Sub-Ambito Distrettuale riguarda oltre 180mila cittadini e comprende i Comuni di Poggiomarino, Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana e Sant’Anastasia. Un riconoscimento importante che consentirà una maggiore attenzione ai territori e una migliore qualità dei servizi nell’ambito della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

“Ringrazio il presidente Gioacchino Madonna e tutti i componenti del cda – dice Ciro Pavone, già da domani sarò al lavoro studiando la situazione dei singoli comuni e collaborando con ciascun sindaco e amministratore del distretto”.

Sono cinque i SAD (sub ambiti distrettuali) in cui è stato suddiviso il territorio dell’ATO 3 (Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3) che rappresenta 59 comuni della provincia di Napoli occupandosi del ciclo integrato dei rifiuti.

Obiettivo dei SAD, regolamentando la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in aree tra loro omogenee, una maggiore efficienza gestionale e una migliore qualità dei servizi.

Oggi, il consiglio di amministrazione dell’ATO 3 ha nominato i responsabili dei SAD:

SAD 1: Nello D’Auria (sindaco Gragnano)

SAD 2: Michele Langella (consigliere Torre del Greco)

SAD 3: Michele Maddaloni (già consigliere Ercolano)

SAD 4: Ciro Pavone (assessore Sant’Anastasia)

SAD 5: Francesco Pizzella (delegato Nola)

COORDINATORE dei SAD sarà Andrea Manzi (già presidente ATO)

Degli IMPIANTI si occuperanno Antonio Russo (sindaco San Gennaro Vesuviano), Michele Maddaloni, Rino Foglia (assessore San Paolo Belsito) Giovanni Santorelli (assessore Comiziano) Giovanni Velotti (consigliere Carbonara di Nola).

Della TARIFFA, Francesco Monteleone (assessore Boscotrecase)

Di BILANCIO E PERSONALE, Gioacchino Madonna, presidente in carico dell’ATO Napoli 3 e sindaco di Massa di Somma.