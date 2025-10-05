Apre a Cardito il nuovo mini centro commerciale con Terrazza DaLù e Napolitano Store

Retail, food e intrattenimento insieme per un progetto tutto campano

Due realtà consolidate, una sola visione: Mariano Napolitano e Stefano Arignano uniscono le forze per dare vita a un progetto ambizioso che fonde elettronica, ristorazione e intrattenimento in un’unica grande struttura.

Martedì 14 ottobre apriranno ufficialmente Terrazza DaLù e Napolitano Store, sancendo l’apertura del nuovo mini centro commerciale di Cardito, in Corso Italia 10, frutto di investimenti molto esosi e di una visione imprenditoriale condivisa tra due giovani imprenditori campani.

⸻

🎉 Un’unica grande serata di festa

Dalle ore 19:00, il pubblico potrà vivere una serata speciale con offerte incredibili, degustazioni gratuite, musica dal vivo, deejay set e spettacoli fino a notte fonda.

Un evento pensato per celebrare la nascita di un nuovo polo di riferimento per l’intera area nord di Napoli: un luogo dove innovazione, gusto e socialità si fondono in un’unica esperienza.

⸻

💡 Un progetto che guarda al futuro

Questo nuovo cammino segna l’inizio di una collaborazione strategica che unisce due esperienze imprenditoriali di successo nei settori retail, beverage e hospitality.

L’obiettivo è creare un mega-hub esperienziale: un mini centro commerciale unico dove il cliente può acquistare, degustare, rilassarsi e vivere un’atmosfera distintiva, firmata da imprenditori campani che hanno deciso di crescere insieme, generando un forte indotto economico e occupazionale sul territorio.

⸻

☕ Terrazza DaLù – Caffetteria, Lounge Bar e Ristorante H24

Terrazza DaLù è una struttura moderna e accogliente, aperta 24 ore su 24, con rooftop panoramico, cocktail bar, area ristorante e lounge bar.

Un punto d’incontro dove convivono cucina, musica e convivialità, ideale per chi ama vivere la notte con stile.

Accanto, il nuovo Napolitano Store – in franchising concesso da Angelo Napolitano – porta a Cardito l’esperienza e l’affidabilità di un marchio storico dell’elettronica campana, rinnovato con un format moderno e funzionale.

⸻

📍 Indirizzo: Corso Italia 10 – Cardito (NA)

📅 Data apertura: Martedì 14 ottobre – dalle ore 19:00

🎶 Evento inaugurale: offerte, musica, deejay e degustazioni gratuite