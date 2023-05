All’Antico Vinaio apre la nuova sede nel cuore di Napoli: scalata allo street food partenopeo

Napoli. Nella patria della pizza sbarca “All’Antico Vinaio”, la storica catena nata in Via de’ Neri a Firenze e divenuta famosa per la tradizionale schiacciata toscana. A dare la conferma dell’apertura del nuovo locale attraverso i social è stato Tommaso Mazzanti, titolare dell’azienda, conosciuto per il suo slogan “Bada come la fuma!”. E mentre sul web esplode l’entusiasmo dei napoletani appassionati di focacce e schiacciate, emergono i primi dettagli sulla data dell’inaugurazione e sulla location in cui sorgerà il nuovo store.

“All’Antico Vinaio Napoli è realtà”. È con queste parole e con alle spalle il suggestivo scenario di Castel Dell’Ovo che Mazzanti ha annunciato, attraverso un video sui social, la nuova apertura. L’imprenditore si è detto molto emozionato e onorato per la calorosa accoglienza ricevuta dai napoletani: “Spero di fare del mio meglio, entro a testa bassa perché Napoli è veramente una delle città più importanti per il food italiano però per noi come brand poter dire di essere a Napoli è davvero una cosa super importante”.

Un locale storico di Firenze famoso in tutto il mondo

Quella di Napoli sarà la sede numero diciannove per “All’Antico Vinaio”. Infatti, l’apertura nella città partenopea giunge dopo che il marchio di street food toscano è arrivato in diverse città italiane e persino negli Stati Uniti. “All’Antico Vinaio” è da sempre un’istituzione a Firenze. Il locale è aperto dal 1999, diventando sempre più conosciuto grazie al grande lavoro della Famiglia Mazzanti, che ha saputo unire tradizione e innovazione, trasformando una vecchia vineria in un locale apprezzato a livello internazionale. Per i turisti che arrivano da tutto il mondo “All’Antico Vinaio” è ormai tappa obbligatoria per assaggiare uno dei cibi tipici e più gustosi della tradizione toscana come la schiacciata. Ora tutti i napoletani amanti della cucina toscana potranno vivere un viaggio culinario senza spostarsi dalla propria città.

Primi dettagli sull’apertura

L’inaugurazione del locale dovrebbe avvenire tra la seconda metà di settembre e i primi di ottobre. Resta il mistero del luogo dove si troverà la nuova sede. Mazzanti non ha voluto rivelare dettagli, dicendo solamente che sarà situato nel centro di Napoli e non sul mare. Inoltre, il patron delle schiacciate toscane ha annunciato già l’assunzione di circa venti o trenta persone che potranno lavorare nel nuovo store. Intanto sui social è esploso l’entusiasmo dei napoletani e, aldilà di chi già conosce la catena, sono tanti i curiosi pronti a gustare le schiacciate di “All’Antico Vinaio”. Riuscirà il locale a fare concorrenza a Donato De Caprio di “Con mollica o senza” e a conquistare definitivamente il popolo napoletano?. Ai posteri l’ardua sentenza per dirla come Manzoni.

Fonte immagine: rete internet.