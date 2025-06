Aggressione choc in pieno centro a Marigliano

Un episodio di violenza ha scosso il centro Marigliano nella mattinata di oggi. Intorno alle ore 11:00, nei pressi del Municipio, si è verificata un’aggressione fisica ai danni di un cittadino extracomunitario, colpito da un suo connazionale per motivi ancora al vaglio degli inquirenti.

La segnalazione dell’accaduto è giunta ai Carabinieri della stazione di Cisterna, che hanno immediatamente allertato la pattuglia della Polizia Municipale di Marigliano. Gli agenti sono intervenuti prontamente sul posto prestando i primi soccorsi alla vittima, successivamente trasportata in ospedale. Le sue condizioni, pur non gravi, hanno richiesto una prognosi di 20 giorni per le lesioni riportate.

Nel frattempo, l’aggressore si è dato alla fuga, ma sono in corso indagini di polizia giudiziaria per identificarlo. “Stiamo setacciando tutte le telecamere del centro storico – dichiara il Comandante della Polizia Locale, Emiliano Nacar – e abbiamo già acquisito elementi utili per risalire alla persona responsabile”.

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. “Questa circostanza evidenzia la mancanza di presidi continuativi della Polizia Locale in città – ha sottolineato Nacar –. Per questo motivo ho disposto il ripristino del servizio di pattugliamento anche nella domenica pomeriggio, soppresso dal 15 febbraio 2024”.

Un piano di rafforzamento più ampio è già in corso, come annunciato dallo stesso Comandante: “Con l’arrivo del nuovo personale proveniente dal progetto Terra dei Fuochi a metà giugno e le nuove assunzioni programmate, saremo in grado di potenziare tutti i servizi rivolti ai cittadini, dagli uffici alla viabilità, per garantire una presenza costante e una risposta efficace alle esigenze di sicurezza”.

Le indagini sull’aggressione sono tuttora in corso. La cittadinanza è invitata a segnalare alle autorità qualsiasi informazione utile al rintraccio dell’autore del gesto.