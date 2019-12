Continuano le giornate di Prevenzione e Promozione della salute. Il Piano Nazionale della Prevenzione è parte integrante del Piano Sanitario Nazionale, affrontando le tematiche relative alla promozione della salute e prevenzione delle patologie.

L’AVIS, sede di Afragola (Na) ed il Consiglio Regionale della Campania -V Commissione Sanità- con il proprio Patrocinio morale e Partecipazione, daranno vita ad una nuova giornata di prevenzione volta alle patologie tiroidee. Il Titolo della giornata è il seguente: “Dall’epigenetica alla diagnosi, passando attraverso l’alimentazione”.

L’importanza di come l’ambiente influenza ed influisce sul patrimonio genetico, fino alla comparsa di patologie e come l’alimentazione può intervenire positivamente su queste, prevenendole, risolvendole oppure rallentandole quando già presenti.

Giovedi 19 dicembre 2019 ore 15.00 presso il Centro AVIS, sede Afragola.

Interverranno il Dott.re Enrico Sangiovanni, Presidente AVIS Casoria e l’On. Bruna Fiola, Consiglio Regionale della Campania, componente della V Commissione Permanente Sanità e Sicurezza sociale.

Medici Specialisti per la propria disciplina, La Dott.ssa Teresa Esposito Medico Chirurgo Specialista in Bioch. Clin. e Genetica molecolare, Specialista in Scienze dell’alimentazione – Dietologia clinica- PhD in Scienze Mediche Cliniche e Sperimentali, e consulente Presidente V Commissione Sanità Consiglio Regionale della Campania ed il Dott.re Guido Pone, Medico Specialista Nefrologia, ecografia SIUMB, si susseguiranno per affrontare il tema delle tiroidopatie, offrendo alla comunità il loro contributo scientifico.

Seguiranno esami diagnostici gratuiti (Ecografie tiroidee) e donazioni sangue, eseguiti dagli stessi, previa prenotazione.

Questo progetto, prende vita grazie al supporto, completamente a titolo gratuito, di aziende leader nella nutraceutica come Agaton e nella tecnologia per diagnostica strumentale come Medisol.

Offrire il proprio contributo in qualità di divulgazione, visite mediche ed esami diagnostico-strumentali gratuiti, questa lo spirito che è alla base del progetto. In Italia si è fatta molta strada in tema di prevenzione e la Campania mantiene alto il suo impegno.