Acerrano esplode botti pericolosi durante concerto di Capodano in piazza Plebiscito

Napoli Centro: Arresti e minorenni denunciati. Galleria Umberto, Piazza Trieste e Trento, pistole e petardi tra la folla. Carabinieri setacciano le strade della festa

Nottata movimentata e intensa per i carabinieri della compagnia Napoli centro tra pistole e ordigni. I militari, poco prima della mezzanotte e fino alle prime luci del mattino, hanno setacciato le zone della movida effettuando centinaia di controlli nelle zone di via Toledo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito e Chiaia.

Durante i controlli, svolti insieme ai militari del reggimento Campania in occasione dei festeggiamenti connessi al Capodanno, sono state arrestate 2 persone. Denunciati in 13 tra cui minorenni.

Era nel bel mezzo della folla che fuggiva – tra piazza Trieste e Trento e via Chiaia – il 39enne Raffaele Celardo di Acerra già noto alle forze dell’ordine arrestato dai Carabinieri della compagnia Napoli centro. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre esplodeva ordigni non convenzionali e clandestini, tra la folla assiepata per assistere al concertone di capodanno. I botti sono stati accertati essere “micidiali” dagli artificieri del comando provinciale di Napoli. Il 39enne è stato perquisito e trovato in possesso di altri 2 esplosivi artigianali, è in attesa di giudizio.