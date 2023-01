Ieri sera, i Carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti presso una tabaccheria in Via Annunziata. Due banditi – uno armato di pistola – hanno minacciato i dipendenti per ottenere l’incasso. Durante la rapina uno degli impiegati è stato colpito alla testa con il calcio della pistola. I due sono fuggiti con bottino ancora da quantificare. La vittima è stata medicata presso l’ospedale di Acerra Indagini in corso per chiarire dinamica e rintracciare i malviventi.