Acerra, 19enne muore dopo l’arrivo in clinica: aperta un’inchiesta

Un dramma che ha sconvolto Acerra e che ora è al centro di un’indagine della Procura della Repubblica di Nola. Un ragazzo di 19 anni è deceduto pochi minuti dopo essere arrivato al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, dove era stato accompagnato dai genitori in condizioni già estremamente critiche.

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dell’inchiesta, il giovane sarebbe giunto nella struttura sanitaria con una violenta emorragia. Presentava una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso e avrebbe anche vomitato sangue di colore molto scuro. Nonostante il quadro clinico particolarmente grave, inizialmente sarebbe stato ancora cosciente.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Dalle prime informazioni raccolte emerge che, dopo un confronto con il personale del triage, i familiari avrebbero preso in considerazione l’ipotesi di trasferire il figlio in un ospedale di Napoli ritenuto più attrezzato per affrontare un’emergenza di quel tipo. La famiglia si sarebbe quindi allontanata dalla clinica, facendo ritorno circa dieci minuti più tardi quando le condizioni del ragazzo erano ormai precipitate.

Al secondo accesso il 19enne è stato immediatamente trasferito nell’area destinata ai pazienti in codice rosso. Medici e infermieri hanno avviato tutte le procedure di emergenza nel tentativo di salvargli la vita, ma ogni manovra rianimatoria si è rivelata inutile. Il decesso è stato dichiarato poco dopo, tra la disperazione dei genitori presenti in ospedale.

La vittima era molto conosciuta ad Acerra, dove lavorava come addetto al rifornimento degli scaffali in un supermercato del centro cittadino. In tanti lo ricordano come un ragazzo educato, disponibile e benvoluto.

La Procura di Nola ha disposto il sequestro della salma e aperto un fascicolo, al momento contro ignoti. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, mentre la direzione sanitaria della clinica ha avviato verifiche interne per accertare il rispetto delle procedure previste. Sarà l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, a chiarire le cause del decesso e l’origine della grave emorragia che ha provocato la tragedia. Nei prossimi giorni il pubblico ministero valuterà anche eventuali iscrizioni nel registro degli indagati come atto dovuto per consentire lo svolgimento degli accertamenti tecnici irripetibili.