Somma Vesuviana, Prima serata Festa delle Lucerne2026 : il borgo fa il pieno di visitatori

È ufficialmente iniziata ieri, 4 agosto, presso il Borgo del Casamale di Somma Vesuviana, la Festa delle Lucerne, un’antica tradizione che si svolge ogni quattro anni in onore della Madonna della Neve.

Per questa edizione le date stabilite sono il 3, 4 e 5 agosto. L’apertura era inizialmente prevista per il 2 agosto con una serata dedicata ad anziani, bambini e persone con disabilità, ma a causa del maltempo è stata rinviata a oggi, 4 agosto, alle ore 18.30, con un momento dedicato ai più piccoli.

La serata di ieri è iniziata intorno alle 20.30 con i saluti istituzionali della neo sindaca Silvia Svanera. Erano presenti anche il consigliere regionale Giovanni Mensorio, il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio Raffaele De Luca, il segretario regionale del PSI Michele Tarantino, il sindaco di Marigliano Gaetano Bocchino, Mariateresa Imparato, Presidente Regionale di Legambiente Campania e l’intera giunta comunale.

Alle 21.00 il momento più suggestivo di tutto l’evento: sono state accese contemporaneamente le lucerne in tutti i vicoli dagli anziani e dai più giovani del borgo, in un simbolico passaggio di testimone tra le generazioni.

La prima lucerna è stata accesa dalla sindaca che ha dichiarato:

«Per me, che sono la prima donna sindaca, è ancora più importante che questa luce possa illuminare la nostra città per i prossimi quattro anni»

Il borgo, oltre a essere caratterizzato dall’inconfondibile luce delle lucerne, ospitava lungo i suoi vicoli stand di prodotti tipici, esposizioni di oggetti antichi e rappresentazioni, con marionette e figuranti, di personaggi della tradizione popolare come “fattucchiare” e contadini.

Inizialmente la festa nasceva come un rito propiziatorio legato alla fine dell’estate e del periodo dei raccolti, per augurare un nuovo ciclo di fertilità. Successivamente ha assunto anche una valenza religiosa, poiché coincide con la solenne processione del 5 agosto, durante la quale la statua della Madonna attraversa le quattro antiche porte del borgo fortificato: Porta Piccioli, Porta Castello, Porta Terra e Porta dei Formosi, circondata dal bagliore delle lucerne.

La devozione si rifà al miracolo del IV secolo d.C., quando una nevicata estiva sul colle Esquilino, a Roma, indicò il luogo in cui sarebbe stata edificata la Basilica di Santa Maria Maggiore. A Somma Vesuviana, il bianco della neve, simbolo di purezza, si contrappone idealmente al calore e alla luce delle lucerne.

Oggi la Festa delle Lucerne non è solo un evento religioso, ma rappresenta l’anima di Somma Vesuviana. Per giorni e giorni l’intera comunità si prepara alla manifestazione, che diventa un’occasione per accogliere visitatori e mostrare le tradizioni, la storia e le peculiarità del Borgo del Casamale. Un patrimonio culturale riconosciuto e tutelato dal Parco Nazionale del Vesuvio e dalla Regione Campania.