A Somma Vesuviana il Parco Urbano con all’interno l’Asilo Nido

Ezio Micillo (Assessore al Bilancio del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano): “ La notizia è ufficiale! E’ stata finanziata la realizzazione dell’Asilo Nido Comunale, con ben 1.728.000 euro. Questa scuola sorgerà all’interno del Parco Urbano”.

Si inizia a riqualificare l’area archeologica.

“Finanziata la realizzazione dell’Asilo Nido, interno al Parco Urbano. Grazie all’interazione degli amministratori con gli uffici ed i relativi responsabili dei settori, un altro finanziamento è stato ottenuto dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno. Il finanziamento è di ben 1.728.000 euro per la costruzione di un asilo nido e scuola dell’infanzia all’interno del Parco Urbano in via Giulio Cesare. Grazie al lavoro sinergico svolto con l’ufficio Lavori Pubblici ed in partocolare con l’architetto Giuseppe Schiattarella che, ha redatto il progetto, la città di Somma Vesuviana potrà, per il prossimo anno, contare su una nuova ed efficiente struttura. Continueremo a lavorare alacremente con gli uffici preposti, non solo per ottenere finanziamenti sovracomunali per la realizzazione di opere pubbliche utili alla collettività di Somma Vesuviana, ma anche e soprattutto per portare a compimento le altre opere in corso”. Lo ha affermato Ezio Micillo, Assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Proseguiamo a ritmo serrato. Somma Vesuviana avrà il suo primo Parco Urbano e all’interno ci sarà anche una scuola nuova. Sarà un Asilo Nido, una scuola dell’infanzia, all’interno del Parco Urbano – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – in Via Giulio Cesare ed i cui lavori hanno avuto inizio. Il Parco Urbano con all’interno la scuola, sarà poco distante dalla Villa Augustea. L’obiettivo è anche quello di sviluppare iniziative didattiche che possano avvicinare le nuove generazioni alla cultura del territorio e alla realtà archeologica della Villa Romana Augustea. E sono a buon punto anche i lavori per la realizzazione del Parco Urbano tra Via San Sossio e Via Marigliano. Sarà un Parco Urbano con aree eventi, spazi per il Mastro Mercato, sentiero per fare trekking lungo l’alveo borbonico, area parcheggio, area giochi. Un Parco Urbano realizzato con materiale in grado di assorbire le acque meteoriche rimettendolo nel ciclo dell’acqua”.