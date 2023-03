36 – Rilancio e poker

Il Napoli non si accontenta. Vuole il passaggio del turno in Champions, e lo ottiene. Non vuole lasciare nulla al caso anche in un campionato che sembra segnato. Rilancia, mette in campo le sue solite convinzioni e capacità, e poggia il poker sul tavolo del Torino.

Nulla da eccepire, pochi patemi, per il resto è una liscia storia, la sblocca Osimhen, poi ci mette il piedino Kvara, e completano la partita la grande azione che porta al secondo gol di Osimhen e il primo gol in azzuro di Ndombele.

I 4 gol al Torino confermano ancora una volta che il Napoli lo vuole vincere questo campionato! I punti sono 19 dalla seconda, che è ora la Lazio, che scavalca l’Inter. Gli azzurri non lasciano nulla per strada, e quantomeno non lo faranno fino al momento in cui la matematica darà il suo responso, lottando per l’obiettivo più bello. E dopo la pausa delle nazionali occhio al Milan al Maradona, e al turno di Champions.