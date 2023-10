Vuole farsi ricoverare dopo abbuffata di dolci: picchia autista 118 e colpisce guardia giurata, fermato dai vigili

CASORIA. E’ stato fermato e denunciato per lesioni l’uomo che mercoledì pomeriggio si è reso protagonista di un brutto episodio nella zona di via Pio XII.

Alle 16 di ieri un dipendente della Polizia Locale di Casoria è intervenuto dopo aver notato all’esterno della postazione un uomo disteso a terra ed in stato di agitazione.

Stando a quanto emerso, pretendeva di essere ricoverato, perchè, seppur diabetico, aveva assunto cibi con tasso glicemico elevato. Non si trattava del primo episodio che lo vedeva protagonista e così di fronte al diniego degli operatori (sarebbe bastata la misurazione della glicemia), prima li ha minacciati, dicendo che avrebbero dovuto fare come lui ordinava, per poi passare alle mani.

L’uomo ha sferrato un pugno allo zigomo dell’autista soccorritore volontario del 118 ed è stato fermato solo grazie all’intervento della Polizia Locale di Casoria. I vigili sono riusciti a bloccarlo a fatica visto che continuava a minacciare ed ad inveire contro di loro: nella colluttazione una guardia giurata comunale è stata colpita, mentre l’autista ferito dal pugno è stato medicato in ospedale, rimediando 5 giorni di prognosi.

L’aggressore è stato identificato e denunciato per lesioni personali dalla stessa vittima ai carabinieri. Il sindaco Raffaele Bene e l’assessore alla Sicurezza Marco Colurcio, lodando l’intervento della Polizia Locale, hanno espresso solidarietà ai due coinvolti: “Vicinanza alla guardia giurata comunale colpita ed all’autista ferito, così come a tutti coloro che rischiano in prima persona per garantire la salute e la sicurezza dei nostri territori. Il rispetto dei ruoli è il primo passo se vogliamo vivere in un contesto civile”.