Volla, congresso del PD: ecco il nuovo direttivo

Sabato 25 marzo 2023 nel “circolo” Vollese del PD, in via Dante, sulla scia di quello nazionale, si è svolto il congresso locale del “Nuovo” Partito Democratico. Una sola mozione presentata, associata ad una unica lista di sedici attivisti che andranno a formare il Direttivo a sostegno del nuovo segretario, Pacella Luigi.

Ma all’ultimo minuto c’è stato un colpo di scena perché fino alla sera precedente sembravano essere due le liste, e con esse i segretari, candidati. Cosa sia successo durante la notte, non è chiaro. Ma, come si sa, “la notte porta consiglio” e così alla fine la lista capitanata dal segretario uscente, Raffaele De Rosa, si è ritirata. Forse è stato raggiunto un accordo tra le due contendenti? Oppure, al contrario, c’è stata una rottura con aria di scissione? A supporto di quest’ultima ipotesi è stata molto significativa l’assenza ai lavori di quasi tutti gli esponenti della seconda lista. Unico presente (giunto in ritardo per motivi di lavoro ndr) il capogruppo al consiglio comunale Popolo Gianluca. Se dovesse realizzarsi la seconda ipotesi, ciò avrebbe anche strascichi nel palazzo di via Aldo Moro, dove da pochi giorni è stata scongiurata la crisi e ricostituita la nuova giunta?

Nonostante l’assenza delle altre sensibilità, tra gli interventi di tutti c’è stato un richiamo all’unità del partito, all’unità delle diverse “anime”. Ma cos’è l’Unità? Se in un gruppo ci sono obiettivi diversi, modi di fare e di vedere diversi, idee diverse, come si può inneggiare all’unità?

IL NUOVO DIRETTIVO

Alla fine ci sono stati 43 votanti su 72 aventi diritto. Di seguito in nomi del nuovo Direttivo composto da 16 attivisti. In ordine alfabetico:

Di Costanzo Vincenzo, Iazzetta Paola, Iannuzzi Gennaro, Imperato Laura, La Rocca Melania, Matteo Rosario, Navarra Sara, Petrone Daniela, Pratico’ Rosa, Raccioppoli Angela, Riccardi Giuseppe, Rispoli Ilaria Maria, Scarpato Luigi, Trotta Salvatore, Vannelli Rosario, Varriale Ivan.

Inoltre, a rappresentare il circolo di Volla in sede provinciale è stata delegata Ilaria Maria Rispoli.