Vecchia Piazzolla”: Felice Romano ne ha scritto la storia con la sapienza e con il cuore

Il libro “Vecchia Piazzolla. Storia, Leggenda, Documenti, Folklore” verrà presentato venerdì 10 ottobre nell’ “auditorium parrocchiale “di Piazzolla, a partire dalle ore 19.00, oltre che dall’autore, dal prof. Vincenzo Ammirati, dall’ arch. Luigi Polisi e da Carmine Cimmino.

Felice Romano ha scritto la storia politica e sociale della sua Piazzolla e in ogni capitolo ha saputo intrecciare l’attenta riflessione sui documenti, l’emozione dei ricordi, l’amore del figlio per la Madre Terra. Insomma, Felice Romano ha scritto la storia di Piazzolla e quella dei Piazzollesi, la “storia alta” e la straordinaria storia “bassa”. Tra i tanti esempi dell’abilità dell’autore scegliamo il paragrafo dedicato a “Zi’ Carmela ‘a parrucchiana”, una filatrice di canapa: certi aspetti del suo mestiere consentono a Felice Romano di citare G.B. Basile e di divertirsi a spiegare il detto napoletano “tené ‘a casa a ddoje porte”. Il cap.VIII, “Gente, fatti e mestieri”, e il cap. IX, in cui si tratta della “tavola degli umili”, susciteranno l’attenzione di tutti coloro che si interessano della storia sociale del territorio vesuviano e di quello nolano.