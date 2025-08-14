Una volta avvocato, l’altra carabiniere. Arrestato per truffa grazie alla badante dell’invalido

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 52 enne ritenuto gravemente indiziato del delitto di concorso in truffa pluriaggravata.

Lo scorso 26 febbraio a Nola il predetto, ricorrendo alla consueta tecnica del finto carabiniere, si era reso responsabile di una truffa ai danni di un anziano invalido.

Nella circostanza, un complice in corso di identificazione aveva contattato la vittima, fingendosi un Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, riferendo che la figlia di quest’ultima aveva causato un sinistro stradale e prospettandole che solo la consegna, per il tramite di un avvocato, di denaro e/o oggetti preziosi alla controparte danneggiata avrebbe impedito l’arresto della persona cara. A seguire, un complice, impersonando il ruolo di un avvocato, si era presentato presso l’abitazione dell’anziano ritirando orologi e monili per un valore di circa 2.500 euro. Nell’occasione la badante della coppia aveva effettuato una registrazione del momento della consegna dei preziosi, riprendendo in parte anche il volto del malvivente. La successiva attività investigativa, svolta dalla Squadra Mobile di Napoli e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, articolatasi attraverso l’analisi dei numerosi impianti di videosorveglianza presenti in zona, nonché l’individuazione fotografica eseguita con esito positivo dalla vittima, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza anche a carico del soggetto resosi responsabile del ritiro materiale dei preziosi.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.