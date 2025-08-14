Lidi sempre più cari, le app per risparmiare sui momenti di relax

Dato l’aumento dei prezzi per un ombrellone e un lettino nei lidi di tutta la penisola, stanno crescendo sempre più le app che aiutano a trovare lidi a prezzi convenienti

L’estate 2025 sarà sicuramente ricordata come quella del “caro-ombrelloni”, ma forse si può trovare una soluzione a tutto questo.

In giro sul web stanno crescendo sempre più le app che permettono, tramite piattaforme dedicate, di trovare lidi economici che consentano a tutte le famiglie di concedersi quel momento di relax tanto atteso.

Alcune di queste app offrono mappe interattive, opzioni di pagamento digitali e pacchetti scontati. Ma non sono tutte uguali.

Queste piattaforme hanno diversi vantaggi, tra cui saltare la coda, evitare chiamate e molte di queste permettono anche un confronto immediato tra diversi stabilimenti che si trovano nella stessa zona, così da trovare il più vantaggioso e quello che fa al caso nostro.

Tra le app più diffuse troviamo Spiagge.it. Questa permette di selezionare, località, data e numero di persone, visualizzare la mappa della spiaggia, prenotare direttamente e anche scegliere la postazione desiderata.

Permette anche di filtrare gli stabilimenti per servizi, come Wi-Fi, accesso disabili, pet-friendly e inoltre include una sezione “offerte”.

Pecca di questa applicazione è il numero di stabilimenti che aderiscono. Infatti, in alcune zone potrebbe essere davvero limitata l’offerta. Inoltre, non tutti i prezzi sono aggiornati in tempo reale.

Altra app molto utilizzata è Ombrellone.it. Questa permette di prenotare anche all’ultimo momento e punta sulla semplicità d’uso della piattaforma.

I prezzi sono molto vantaggiosi, partendo da un minimo di 18€ al giorno. Interessante è la possibilità di cancellazione gratuita fino a 48 ore prima. Alcuni stabilimenti permettono il check-in tramite un QR code all’arrivo.

Limite di questa applicazione è l’offerta, ridotta rispetto a competitor più grandi. Inoltre non tutte le spiagge gestiscono il check-in digitale e le fasce orarie e formule “mezza giornata” non sempre sono disponibili.

Playaya è una proposta alternativa a tutte quelle viste finora. Questa permette di condividere l’ombrellone. È utile a chi prenota e all’ultimo rinuncia, oppure a chi resta via mezza giornata.

In questi casi la piattaforma permette di rivendere temporaneamente la postazione ad altri utenti a prezzi scontati fino al 50-70%.

Lato negativo è la limitata disponibilità in alcune località e la disponibilità, dato che dipende dagli utenti. Non garantisce sempre posti disponibili, soprattutto nei giorni di punta.

Oltre a queste app nazionali troviamo delle piattaforme locali, come l’app Sperlonga Turismo.

Questa è stata lanciata direttamente dal comune di Sperlonga ed è completamente gratuita. Permette di prenotare direttamente da app il proprio spazio nella spiaggia libera di fronte alla grotta di Tiberio.

La prenotazione del posto deve essere effettuata con un giorno di anticipo e il giorno stesso dell’arrivo si deve confermare la prenotazione entro le 11:30.

La conferma viene effettuata tramite un QR code che viene fornito al momento stesso della prenotazione, che verrà successivamente scansionato presso i parcheggi convenzionati.

Questo codice viene utilizzato anche per l’accesso e l’uscita dalla spiaggia infatti, una volta terminata la permanenza, va scansionato nuovamente per segnalare che lo spazio è di nuovo disponibile.

È previsto anche un servizio di assistenza per avere informazioni, sia con alcuni cartelloni informativi installati in zona, sia con uno stand collocato direttamente sulla spiaggia, gestito da Energie Comuni.

Iniziativa simile è stata presa anche da alcuni comuni sardi come Stintino per la spiaggia “La Pelosa”, Baunei per la spiaggia di Cala Goloritzé e Teulada per la spiaggia di Tuerredda.

Infine, troviamo l’app UAU che fa riferimento all’arcipelago de La Maddalena. Questa piattaforma permette di riservare direttamente da cellulare uno spazio nella spiaggia desiderata.