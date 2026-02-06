Una giovane sommese nella segreteria nazionale dei GD: incarico chiave a Ludovica Gentile

Somma Vesuviana. Ludovica Gentile, 21 anni, giovane attivista sommese, è stata eletta nella segreteria nazionale dei Giovani Democratici, assumendo l’incarico di responsabile economia, finanza e impresa, uno dei ruoli di maggiore rilievo all’interno dell’organizzazione.

Si tratta di un risultato che porta la città di Somma al centro della scena politica giovanile nazionale. Il percorso politico di Ludovica è iniziato molto presto ed è profondamente legato al territorio sommese: “Io faccio politica da quando avevo 17 anni e oggi ne ho 21, ho iniziato proprio a Somma con i Giovani Democratici, prima come militante e poi sono diventata segretaria nel 2023″.

Il messaggio in vista delle comunali.

Un impegno che non si limita ai confini nazionali, ma che continua a guardare con attenzione alle dinamiche politiche locali, soprattutto in vista delle prossime elezioni comunali a Somma. Gentile non nasconde una posizione critica verso l’attuale situazione del centrosinistra sommese, richiamando alla necessità di un rinnovamento reale e credibile.

Sul prossimo appuntamento elettorale a Somma Vesuviana, Gentile sottolinea: “Le elezioni comunali di quest’anno saranno un importante banco di prova per la solidità politica del centro sinistra. Il campo progressista ha bisogno di un traino forte, non di dirigenti politici e amministratori che hanno dimostrato poca serietà e incoerenza. In questo vulnus politico e in questo trasformismo imperante i Giovani Democratici si inseriscono con la volontà di cambiare le cose e di riportare al centro la politica. I giovani non devono essere un mezzo per chi fa politica da 20 anni e ha necessita di ripulire la sua immagine”.

Un appello ai giovani

Infine, Gentile conclude con un messaggio chiaro rivolto ai giovani e al futuro del centrosinistra cittadino: “La nostra porta sarà aperta a tutti i ragazzi che vogliono mettersi in gioco senza l’etero direzione di chi ha distrutto questa città. È il momento di costruire, partendo da un candidato sindaco forte e dalla presenza dei giovani: in questo quadro il centro sinistra può vincere le elezioni garantendo, finalmente, un buon governo alla nostra città”.