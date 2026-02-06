venerdì, Febbraio 6, 2026
Somma, Giuseppe Nocerino: «Sono a disposizione della mia città. È tempo di responsabilità e di sindaci che sappiano ascoltare e decidere nell’interessi di tutti»

Il commercialista Giuseppe Nocerino annuncia la sua disponibilità a candidarsi alla carica di sindaco di Somma Vesuviana. Una scelta che raccoglie l’esperienza maturata in questi anni di attività politico-amministrativa, e fatta per senso di responsabilità nei confronti di una comunità che chiede a gran voce stabilità, ascolto e leadership costruttive.

 

«In questi anni ho avuto l’onore di dare un contributo alla città come consigliere comunale e anche da presidente della Commissione Trasparenza della Città Metropolitana di Napoli. Dopo un periodo di riflessione, ma soprattutto di confronto con diversi cittadini, ho scelto di mettere a disposizione questa mia esperienza per contribuire a un nuovo inizio per Somma Vesuviana», dichiara Nocerino.

 

«Parto da un principio – continua Giuseppe Nocerino – che è anche pietra angolare di questa avventura che nasce e parte con gambe forti e idee chiare: “in una Somma corretta, il risultato cambia”. Un messaggio simbolico e concreto al tempo stesso dove con lealtà, competenza e passione si possano costruire le condizioni di un’amministrazione capace di generare cambiamento reale. Sommare è mettere in comune le forze migliori, rinunciare agli interessi personali e orientare ogni scelta al bene comune. È questo lo spirito con cui mi metto a disposizione della città».

 

Nei prossimi giorni saranno presentati i dettagli del progetto civico che accompagnerà questa candidatura, aperto al contributo di cittadini, associazioni e realtà del territorio che condividano la volontà di costruire una Somma Vesuviana più giusta, inclusiva e lungimirante.

Politica

Una giovane sommese nella segreteria nazionale dei GD: incarico chiave a Ludovica Gentile

0
Somma Vesuviana. Ludovica Gentile, 21 anni, giovane attivista sommese,...
Attualità

Nola, rientro al mercato entro primavera: operatori a rotazione nell’ex ortofrutticolo

0
Mercato settimanale: pronto il piano per il rientro in...
Cronaca

Vigili di Pomigliano sventano furto e vengono presi a pugni

0
  POMIGLIANO D’ARCO – Ancora un tentativo di furto d’auto...
Cronaca

Carabinieri nella location per eventi, nel mirino il cibo servito

0
  San Gennaro Vesuviano- Proseguono senza sosta i controlli dei...
Attualità

Sant’Anastasia, le vicende storiche e testamentarie della Masseria S. Maria delle Grazie

0
La masseria di S. Maria delle Grazie è situata...

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

