Somma, Giuseppe Nocerino: «Sono a disposizione della mia città. È tempo di responsabilità e di sindaci che sappiano ascoltare e decidere nell’interessi di tutti»

riceviamo e pubblichiamo

Il commercialista Giuseppe Nocerino annuncia la sua disponibilità a candidarsi alla carica di sindaco di Somma Vesuviana. Una scelta che raccoglie l’esperienza maturata in questi anni di attività politico-amministrativa, e fatta per senso di responsabilità nei confronti di una comunità che chiede a gran voce stabilità, ascolto e leadership costruttive.

«In questi anni ho avuto l’onore di dare un contributo alla città come consigliere comunale e anche da presidente della Commissione Trasparenza della Città Metropolitana di Napoli. Dopo un periodo di riflessione, ma soprattutto di confronto con diversi cittadini, ho scelto di mettere a disposizione questa mia esperienza per contribuire a un nuovo inizio per Somma Vesuviana», dichiara Nocerino.

«Parto da un principio – continua Giuseppe Nocerino – che è anche pietra angolare di questa avventura che nasce e parte con gambe forti e idee chiare: “in una Somma corretta, il risultato cambia”. Un messaggio simbolico e concreto al tempo stesso dove con lealtà, competenza e passione si possano costruire le condizioni di un’amministrazione capace di generare cambiamento reale. Sommare è mettere in comune le forze migliori, rinunciare agli interessi personali e orientare ogni scelta al bene comune. È questo lo spirito con cui mi metto a disposizione della città».

Nei prossimi giorni saranno presentati i dettagli del progetto civico che accompagnerà questa candidatura, aperto al contributo di cittadini, associazioni e realtà del territorio che condividano la volontà di costruire una Somma Vesuviana più giusta, inclusiva e lungimirante.