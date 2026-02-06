Nola, rientro al mercato entro primavera: operatori a rotazione nell’ex ortofrutticolo

Mercato settimanale: pronto il piano per il rientro in centro entro la primavera

Operatori a rotazione nell’ex ortofrutticolo

Il mercato settimanale di Nola tornerà nel centro cittadino entro la primavera e sarà accolto nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo con una organizzazione a rotazione degli operatori, poiché gli spazi disponibili non consentono di accogliere contemporaneamente tutte le attività. È quanto stabilito nell’ultimo tavolo tecnico presieduto dal sindaco Andrea Ruggiero e dall’assessore alle Attività Produttive Andrea Manzi. All’incontro erano presenti le sigle SIVA, ASSOCAMPANIA, ANA UGL, ASSO AMBULANTI e l’Associazione Insieme per Federico, oltre alla delegata di un gruppo di operatori del mercato alimentare. Assenti i rappresentanti di Confartigianato.

Condivisa dai presenti la soluzione che prevede la conferma del mercoledì come giornata di svolgimento del mercato, con gli operatori del settore non alimentare suddivisi in due gruppi a rotazione settimanale. Sarà così possibile favorire il ritorno nel centro cittadino nella sua forma completa, dopo la divisione e delocalizzazione voluta dalla precedente amministrazione e dovuta a causa dei lavori in corso a Piazza d’Armi, storica location di uno dei mercati più grandi della Campania, ora interessata da un progetto di valorizzazione con i fondi del PNRR che ha preso il via nel 2024.

Nel corso del confronto, l’amministrazione comunale aveva avanzato anche l’ipotesi, a carattere organizzativo e sperimentale, di spostare il mercato dal mercoledì al sabato: una soluzione che avrebbe consentito, grazie alla disponibilità delle aree e ai necessari nulla-osta, lo svolgimento di un mercato diffuso nel centro storico, permettendo la presenza di tutti gli operatori, incentivando la partecipazione dei cittadini impegnati negli altri giorni per lavoro o studio e rafforzando il rilancio del cuore della città. La proposta non è stata accolta dagli operatori, in considerazione di impegni lavorativi già assunti in altri mercati nella stessa giornata.

“La soluzione individuata – ha sottolineato l’assessore alle attività produttive, Andrea Manzi – consente di ripartire in modo ordinato e sostenibile, tenendo insieme le esigenze organizzative, la sicurezza e la salvaguardia delle attività commerciali. Gli uffici sono già al lavoro per definire l’assetto operativo del mercato nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo. Si tratta di un importante passo in avanti che consente non solo di salvaguardare una tradizione commerciale che ha fatto della città di Nola un punto di riferimento regionale, ma anche di accelerare verso quelle prioritarie politiche di rilancio del nostro tessuto produttivo locale che, accanto alle nuove logiche del mercato globale, ha sofferto della mancanza di visione e di prospettiva”.

Il sindaco, Andrea Ruggiero, ha aggiunto: “Abbiamo vagliato tutte le opzioni possibili, dal portare il mercato nel Rione Gescal, fino all’ipotesi della soluzione diffusa nel centro storico, ma limiti tecnici e amministrativi avrebbero non solo rischiato di lasciare fuori diversi operatori, ma reso ciascuna di queste soluzioni estremamente complesse da realizzare. Con un’estensione di circa 18mila metri quadrati, quella del vecchio mercato in Piazza D’Armi era l’unica superficie che assicurava lo svolgimento in un’unica area della frazione alimentare e non”. L’esigenza era riportare l’intero mercato nel centro cittadino: “Abbiamo fatto nostra la forte volontà dei mercatali di tornare nel cuore di Nola – aggiunge il primo cittadino – e lavorato per ripristinare la completezza del mercato cittadino, che resta confermato nella giornata di mercoledì, con la presenza di tutte le categorie merceologiche. Un risultato tutt’altro che scontato”.