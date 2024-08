Un Napoli Kvaradisiaco riparte dal Bologna

La prima al Maradona scaccia i fantasmi di Verona: secco il 3-0 al Bologna di Italiano.

Si è visto un netto cambio di passo nella mente dei calciatori, capaci di soffrire e superare i momenti di pressione più intensa degli ospiti, e anche dal punto di vista tattico la squadra era ben messa in campo, con ognuno che sapeva cosa fare e occupava correttamente la propria posizione. Indiscusso protagonista e leader è stato Kvara, particolarmente ispirato e in forma nonostante abbia saltato diversi allenamenti per la nascita del figlio: una sua magia ha innescato l’1-0 ed ha creato da solo l’azione del 2-0. E’ troppo determinante nello sviluppo della manovra del Napoli, che senza di lui perde di fantasia divenendo lenta e prevedibile.

C’è stato anche l’esordio del nuovo acquisto David Neres, che ha subito mostrato lampi decisamente interessanti ed ha marcato il tabellino con l’assist per il Cholito: la sensazione è che possa diventare più di un’alternativa di lusso. Ora arrivano gli ultimi giorni di mercato ed è fondamentale che si completino tutte le operazioni per garantire a mister Conte una rosa competitiva su cui poter lavorare già in vista della non semplice sfida contro il Parma.