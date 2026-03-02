lunedì, Marzo 2, 2026
Cronaca
77

Lite genero-suocero a Nola finisce nel sangue: lo stava per uccidere con le forbici

Redazione1
di Redazione1

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 58enne nolano, con precedenti di polizia, per tentato omicidio.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso l’Ospedale di Nola per la segnalazione di una persona giunta con ferite d’arma da taglio.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che l’uomo, poco prima, era stato aggredito da suo suocero che, a seguito di una lite scaturita da futili motivi avvenuta all’interno della propria abitazione in via Circumvallazione a Nola, lo aveva ferito con un paio di forbici.

I poliziotti, a seguito di un’attività di indagine lampo, hanno rintracciato il 58enne in piazza Settembrini a Nola e lo hanno tratto in arresto.

Infine, gli operatori, nell’abitazione della vittima hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro, le forbici usate dall’indagato.

Cronaca

Ucciso in pieno giorno: i clan tornano ad ammazzare a Napoli

0
Un’esecuzione in pieno giorno scuote Napoli est. Poco prima...
Calcio

L’uomo dei gol pesanti è tornato

0
Al termine di una delle prestazioni più brutte nel...
Attualità

Tre studenti di San Sebastiano tra i 200 italiani bloccati a Dubai sotto le bombe

0
Sono circa duecento gli studenti italiani rimasti bloccati a...
Politica

Pollena Trocchia sotto choc, muore il presidente del Consiglio Comunale

0
Pollena Trocchia - La comunità di Pollena è in...
Cronaca

Vive nella casa dell’ex e vuole allagarla: arrestato nel giorno nel 70esimo compleanno

0
SAN GIORGIO A CREMANO: prova ad allagare la casa...

