Ucciso a coltellate per una mancata precedenza, Antonio muore dopo operazione

NOLA – Non ce l’ha fatta Antonio Liberti, l’uomo di 44 anni accoltellato nella giornata di ieri nel centro di Nola da un 38enne del posto dopo una lite per motivi di viabilità. L’alterco è avvenuto in piazza Calabrese, il luogo dove l’assassino avrebbe inferto i fendenti rivelatisi poi fatali, per una mancata precedenza.

Dopo i fatti Liberti è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. L’operazione però non è bastata a salvargli la vita.

L’aggressore era già stato arrestato ieri dagli agenti del commissariato di Nola per tentato omicidio ma con la morte di Liberti la sua posizione ovviamente si aggrava. Dovrà rispondere di omicidio con l’aggravante dei futili motivi. Le immediate attività intraprese da personale del commissariato di Nola hanno permesso di identificare e conseguentemente rintracciare il soggetto ritenuto responsabile della brutale aggressione in tempi rapidi. Peraltro l’assassino vantava già precedenti penali.

Nella foto la vittima Antonio Liberti