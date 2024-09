Acerra, scoppia il caso assunzioni nella ditta dei rifiuti: il giallo della graduatoria dimenticata

ACERRA – La forza lavoro a tempo indeterminato prevista dalla gara del servizio di igiene urbana e di gestione delle isole ecologiche, recentemente aggiudicata, il cui piano industriale affidato all’esterno è stato consegnato quasi 8 mesi dopo dal redattore, prevede 107 unità lavorative in totale, di cui 7 da reclutare.

In Consiglio comunale e in una seduta di Commissione, avevamo proposto all’Amministrazione comunale di valutare, pur nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale e dei vincoli della legge regionale, di impartire un indirizzo che prevedesse il sorteggio pubblico tra le istanze da raccogliere tramite un idoneo bando dell’azienda.

Nessuna risposta. Ora abbiamo compreso il perché: il disciplinare, infatti, approvato dalla Giunta comunale, prevede che le assunzioni a tempo indeterminato (7) debbano avvenire utilizzando l’elenco dei lavoratori che hanno già lavorato a tempo determinato nel cantiere di Acerra, scorrendo la graduatoria secondo l’anzianità di servizio.

Tale graduatoria non è presente negli atti di gara e neppure nei documenti che hanno accompagnato il passaggio di cantiere.

“Per tale motivo – dichiarano i consiglieri Casoria Giuseppe, Catapane Domenico, La Montagna Fausto, Maietta Salvatore, Messina Salvatore e Piatto Andrea – abbiamo richiesto al Dirigente competente di prendere visione dell’elenco dal quale l’affidataria dovrà operare le sue scelte, specificando se il lavoratore sia stato selezionato secondo il sorteggio effettuato dalla Tekra il 6 giugno 2018 o quale sia stata la diversa modalità di individuazione dello stesso”.

“Siamo convinti che il Sindaco si adopererà per garantire la massima trasparenza – concludono i consiglieri di Coalizione Civica X Acerra – anche se, allo stato, non la registriamo. A partire dall’individuazione, da parte dell’affidataria, dell’associazione, che ha sede nello stesso posto di Forza Italia, per l’affiancamento nella comunicazione ambientale”.