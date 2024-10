“Tu si ‘na cosa grande”, l’opera di Pesce è un caso: “Cambiata la bozza”

La presentazione di “Tu si ‘na cosa grande“, l’opera installata a Piazza Municipio, a Napoli, e ideata da Gaetano Pesce, ha fatto molto parlare di sé.

Ciò che stupisce (oltre alla forma che vista ad occhio nudo sembrerebbe un vero e proprio fallo) è la differenza con la bozza iniziale presentata dall’artista. La scultura sarebbe ispirata alla figura di Pulcinella e alla cittàdi Napoli, il cui lo schizzo disegnato da Pesce sembrava simboleggiare due sculture intente ad affrontare un dialogo: un grande albero bianco che indossa una camicia con dei bottoni neri e un cuore rosso trafitto da una freccia. Tutto, per la città di Napoli, eppure nel passaggio dalla bozza alla realizzazione, l’opera ha subito un cambiamento indubbio.

Non si spiega, infatti, come sia possibile che in fase di realizzazione sia stata modificata al punto tale da non permettere di riconoscere più alcun elemento riferibile a Pulcinella. Bisogna indubbiamente sottolineare che, già dalla bozza, la forma della scultura era molto chiara, ma erano stati proprio quei dettagli specifici e pensati con cura a convincere. Ora, invece, sembra davvero essere cambiata.