Giovane muore travolto dal treno, tragedia ad Acerra

Acerra – Tragedia stamattina poco prima delle 7 alla stazione di Acerra. Un uomo è deceduto dopo essere stato travolto da un treno dell’Eav. Secondo le prime testimonianze, in attesa di riscontri, la vittima sarebbe un giovane studente della zona che si stava recando a scuola coi mezzi pubblici.

Sul posto ambulanze e vigili del fuoco per le operazioni di recupero della salma. La violenza dell’impatto purtroppo non ha lasciato scampo alla giovane vittima.

Al momento l’ipotesi presa in considerazione è quella dell’incidente ma non può essere esclusa nessuna pista. Circolazione totalmente paralizzata lungo la linea Napoli-Caserta via Cancello.

Foto di repertorio