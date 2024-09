Tragedia alla stazione di Acerra, muore investito dal treno

Acerra – Una tragedia si è consumata nella notte alle porte della stazione di Acerra.

Verso le 5 circa la Circolazione è stata sospesa tra Acerra e Cancello (sulla Napoli -Roma via Cassino) per accertamenti sulla linea a seguito dell’investimento di una persona. La vittima è deceduto sul colpo dopo l’impatto col convoglio e da ore è in atto il recupero della salma dilaniata dall’impatto e non ancora identificata.

Richiesto l’intervento del personale di assistenza medica e dell’Autorità Giudiziaria per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario che in questo momento è paralizzato con centinaia di pendolari a terra. Istituite da Fs corse sostitutive per Napoli sulla linea via Aversa.