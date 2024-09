Intervista agli ideatori di Macos Design: “Diamo vita alla visione degli imprenditori, così crescono”

MACOS DESIGN UNA REALTÀ INNOVATIVA CHE AIUTA GLI IMPRENDITORI A CRESCERE

INTERVISTA AGLI IDEATORI DI MACOS DESIGN VINCENZO E LEOPOLDO

MACOS DESIGN: DIAMO VITA ALLA VISIONE DEGLI IMPRENDITORI

Intervista ai fondatori Vincenzo Marotta e Leopoldo Colicelli

Come è nata l’idea di fondare MACOS Design e quali sono state le sfide principali che avete affrontato durante i primi anni di attività?

Vincenzo: “MACOS Design ha iniziato la sua attività andando negozio per negozio per proporre i nostri prodotti di allestimento e grafica. Con il tempo, abbiamo ampliato la nostra offerta per rispondere a una domanda sempre più variegata, diventando esperti in interior design specificamente nel settore food. Il nome ‘MACOS’ deriva dalle prime due

lettere dei nostri cognomi: Vincenzo MAROTTA e Leopoldo Colicelli. Inizialmente adottammo il genitivo sassone, poi semplificato eliminando l’apostrofo.”

La vostra missione è quella di trasformare i sogni dei clienti in realtà. Quali sono gli elementi chiave che vi distinguono nel settore e come riuscite a mantenere alta la qualità delle vostre soluzioni?

Leopoldo: “La nostra missione è di rimanere sempre al passo con le evoluzioni del design interno e della comunicazione visiva, offrendo soluzioni personalizzate e innovative per il settore food. Questo ci permette di supportare i nostri clienti nella creazione di spazi unici e distintivi, trasformando i loro sogni in realtà attraverso un design che parla la loro lingua e rispecchia la loro identità visiva”

Offrite un supporto completo per i nuovi

imprenditori, inclusa l’assistenza con finanziamenti e bandi pubblici. Può raccontarci un esempio concreto di un progetto in cui MACOS ha fatto la differenza per un cliente?

Vincenzo: “Supportiamo i nuovi imprenditori offrendo una consulenza completa, dalla valutazione del progetto alla sua realizzazione. Un esempio di successo è stato il nostro lavoro con ‘Che Macello’, che abbiamo aiutato a sviluppare da zero fino a diventare un punto di riferimento nel suo settore. Questi progetti dimostrano come, con il giusto supporto e un’attenta strategia di branding, anche i piccoli imprenditori possano emergere e ottenere un notevole successo.”

Avete lavorato con clienti prestigiosi come Imperial e Morsi e Rimorsi. Qual è il progetto di cui siete più orgogliosi e perché?

Leopoldo: “Abbiamo collaborato con

successo in vari ambiti del settore food, da hamburgerie come ‘Da Gigione’ a pizzerie rinomate come ‘Morsi e Rimorsi’, ‘Enrico Porzio’ e ‘Pizzaioli Veraci’. In ciascuno di questi progetti, abbiamo creato ambientazioni uniche che hanno contribuito al successo e al riconoscimento del marchio. Il nostro lavoro mira a distinguere ogni cliente nel mercato, rendendo ogni spazio non solo funzionale ma anche esteticamente impressionante.”

Guardando al futuro, quali sono i progetti o le innovazioni che vorreste implementare per continuare a crescere e mantenere MACOS Design al passo con le tendenze del mercato?

Vincenzo: “Guardando al futuro, continueremo a espandere i nostri servizi di design chiavi in mano, sempre con un occhio alla qualità e alla convenienza. Stiamo anche esplorando l’introduzione di tecnologie innovative come la realtà aumentata, per

permettere ai clienti di visualizzare i loro spazi completamente arredati prima dell’effettiva realizzazione. Il nostro obiettivo è di rimanere leader nel settore, supportando i piccoli imprenditori e realizzando i loro sogni, come suggerisce il nostro slogan: ‘MACOS realizza i tuoi Sogni