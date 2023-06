Tragedia ad Agerola: dodicenne morto per una caduta in un sentiero di montagna

Agerola. Morto un ragazzo di dodici anni dopo una rovinosa caduta mentre era in un sentiero di montagna con la famiglia. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella che il dodicenne possa essere stato disarcionato da un animale.

Un drammatico incidente quello avvenuto questa mattina e che ha sconvolto la comunità di Agerola, in provincia di Napoli. Un dodicenne ha perso la vita in Località Ponte Tito, probabilmente a seguito di una caduta che gli ha procurato una brutta ferita alla testa. La vittima si trovava in un sentiero di montagna insieme ai familiari. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dal nonno e dai genitori. Sul posto sono arrivati i sanitari della Misericordia di Agerola, che hanno trasportato il ragazzino all’ospedale più vicino. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il giovane è arrivato già morto.

La dinamica di ciò che è accaduto al dodicenne è ancora poco chiara. L’ipotesi più verosimile, spiegano i Carabinieri, è quella della caduta. Ancora da capire se dalla groppa di un animale o con altre modalità. I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche insieme ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia stanno cercando di ricostruire i fatti, sotto il coordinamento della procura di Torre Annunziata. Non è escluso che, nelle prossime ore, il procuratore Nunzio Fragliasso possa disporre l’autopsia sulla salma della vittima.

Fonte immagine: rete internet.