CERCOLA – Questa notte i carabinieri della stazione di Lettere sono intervenuti nel parcheggio di un ristorante in via San Nicola al Castello per l’incendio di un’auto. In fiamme una Fiat Tipo, intestata ad un operaio incensurato di Cercola.

L’incendio, domato dai vigili del fuoco, ha completamente distrutto il veicolo. Indagini in corso per chiarire dinamica ed eventuale matrice.