Tragedia ad Acerra: padre 37enne muore dopo scontro in moto, il figlio piccolo è grave

Una tragedia immane ha sconvolto la comunità di Acerra. Un uomo di 37 anni, Cuono De Sena, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo via Bruno Buozzi. Con lui c’era il figlio di appena 5 anni, ora ricoverato in condizioni disperate all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Si lotta contro il tempo per salvargli la vita.

Stando alle prime ricostruzioni, i due viaggiavano a bordo di una moto Honda Africa Twin 750, ma – secondo quanto emerso – senza indossare il casco protettivo. Questo dettaglio potrebbe aver aggravato le conseguenze dello schianto.

L’impatto è avvenuto con un’autovettura e per il padre non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo, dopo essere stato sbalzato violentemente sull’asfalto. Il piccolo, anch’egli caduto a terra, ha riportato ferite gravissime.

L’incidente è accaduto in una zona semicentrale della città, e le forze dell’ordine – tra cui polizia municipale e carabinieri – sono subito intervenute per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica. Le ambulanze del 118 hanno soccorso immediatamente i due feriti, ma per l’uomo non c’è stato margine di salvezza.

Al momento si attendono aggiornamenti sul quadro clinico del bambino, mentre in città monta la commozione. Molti residenti hanno espresso dolore e incredulità per l’accaduto. Resta da chiarire se alla base dello scontro ci sia stata una manovra azzardata o una distrazione.