Marigliano, oggi la proclamazione del sindaco Bocchino: “Generosità ed amore per nostra la città”

Riceviamo e pubblichiamo

“Generosità ed amore per la nostra città”: è con queste parole che il sindaco di Marigliano, Gaetano Bocchino in una affollatissima aula consiliare ha salutato i cittadini che hanno partecipato alla cerimonia di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali, eletti in occasione dell’appuntamento con le urne del 25 e del 26 maggio scorsi.

“Sarò il sindaco di tutti i cittadini di Marigliano: le elezioni sono finite e – ha sottolineato – sarò la guida di tutta la città, dal centro fino alla frazione più lontana, dove spesso maggiormente è avvertito un senso di abbandono e di sfiducia”.

“Ci siamo candidati – ha aggiunto Gaetano Bocchino, la cui maggioranza è costituita da una coalizione di centro sinistra, a cominciare dal Pd di cui è espressione – per rendere Marigliano un luogo più accogliente per le nuove generazioni, ma anche per gli anziani e per le famiglie. Un obiettivo che intendiamo centrare con un approccio di massima apertura: qualsiasi proposta troverà grande attenzione e condivisione, senza fare distinzioni tra minoranza, maggioranza, associazioni e semplici cittadini”.

“Cercherò – ho proseguito il neo sindaco – di parlare un linguaggio di verità perché i cittadini hanno grandi aspettative ed hanno il diritto di sapere che amministrare è un lavoro difficile, che un sindaco, un assessore, un consigliere comunale non sempre hanno la possibilità di risolvere tutto ed è per questo che non nasconderemo le difficoltà, laddove si presenteranno. Di una cosa l’intera comunità deve essere però certa: lavoreremo incessantemente per meritare l’enorme fiducia che ci è stata attribuita”.

Questa mattina sono stati proclamati anche i consiglieri comunali che comporranno l’assise locale. Per la maggioranza a rappresentare il Partito Democratico ci saranno Vito Lombardi, Paolo Aliperti, Giuseppe Bonavolontà e Carmine Guercia. Sotto le insegne di Azione con Calenda: Maria Teresa Menna e Antonio Di Sauro. Espressione di Insieme Marigliano: Pasquale Falco e Rosa Capua. A rappresentare la lista Per le Persone e la Comunità Marigliano è stata eletta Giuseppina Amato mentre per Impegno Civico – Insieme ci sarà Michele Cerciello.

Oltre al candidato sindaco Paolo Russo a sedere nei banchi dell’opposizione ci saranno: per Fare Democratico Mena Bolero, Sebastiano Guerriero e Filippo Altarelli mentre per la lista Paolo Russo sindaco Felice Mautone e Raffaele Caprio.