Terra dei Fuochi, il bilancio a Volla: controllate 33 attività

Volla – Si è concluso il progetto terra dei fuochi finanziato con fondi Ministeriali e coordinato dall’incaricato per il contrasto del fenomeno degli incendi dolosi di rifiuti nel territorio comunale.

I pattugliamenti circa 84, predisposti dal Comandante della Polizia Locale Ten. Col. Giuseppe dott. Formisano, sono stati finalizzati alla prevenzione di reati ambientali in particolare per prevenire l’abbruciamento e lo smaltimento combusto di rifiuti speciali e/o pericolosi ed hanno visto la partecipazione di quasi tutto il personale della Polizia Locale.

I pattugliamenti sono stati effettuati, in alcuni casi, anche con l’ausilio di un’aliquota dell’Esercito Italiano.

Le attività controllate sono state circa 33 di cui 8 autofficine/autodemolizioni/gommisti, 17 cantieri edili, 3 attività sequestrate etc..

I veicoli controllati sono stati circa 214, le persone identificate circa 243 di cui 60 sanzionate, 10 sono stati i nuovi siti identificati, 29 i controlli di quelli già attenzionati.

In entrambi i casi lo sversamento è stato segnalato all’Ufficio ambiente per la rimozione.

Sono state elevate circa 70 sanzioni per un incasso totale per l’ente di 22.284,00 euro oltre che diverse informative di reato per gli illeciti accertati costituenti reato.