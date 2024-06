Temperature alte e Vesuvio: uomo di 56 anni muore durante la scalata

Sabato pomeriggio si è verificato un drammatico evento alle pendici del Vesuvio.

Un turista inglese, Mark John, è morto mentre era intento a scalare il Vesuvio. L’uomo, 56 anni, era in visita a Napoli per scoprire tutte le meraviglie del posto e aveva deciso di salire sul Vesuvio con la mogliettina per ammirarne la vista.

Purtroppo, però, John ha accusato un grave malore proprio a pochi passi dal cratere. Un infarto stroncante che purtroppo ha tolto la vita all’uomo: a nulla è servito il pronto intervento delle Guide Vulcanologiche e dei Medici del pronto soccorso che hanno provato a rianimarlo per circa 40 minuti. L’uomo, dopo essersi accasciato, probabilmente a causa delle alte temperature e della fatica che richiede la scalata, non ha mai più ripreso conoscenza ed è morto sul colpo.

Stando al racconto della moglie, il turista inglese residente negli Stati Uniti, era stato da poco operato al cuore, ma nonostante questo aveva comunque deciso di incamminarsi sulla salita del Vesuvio che poi, purtroppo, gli è stata fatale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Ercolano che hanno posto sotto sequestro la salma per le canoniche indagini.