Studentessa muore durante il viaggio in traghetto: era in gita con la scuola

Un viaggio d’istruzione si è trasformato in una tragedia per una classe dell’Istituto Superiore per Geometri Manetti-Porciatti di Grosseto. Una studentessa di 17 anni è deceduta a bordo del traghetto che da Napoli avrebbe dovuto condurre la comitiva a Palermo per una gita scolastica. La giovane, iscritta al quarto anno dell’indirizzo informatico, ha accusato un malore durante la notte mentre si trovava nella sua cabina.

I compagni di stanza, notando che la ragazza si era improvvisamente accasciata al suolo, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il traghetto, in quel momento al largo delle coste campane, è stato raggiunto da una motovedetta della Guardia Costiera e da personale medico del 118. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per la giovane non c’è stato nulla da fare ed è stata dichiarata morta poco dopo.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Federico II di Napoli, dove sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause del decesso. Nel frattempo, la gita è stata annullata e gli studenti, profondamente scossi dall’accaduto, stanno facendo ritorno a Grosseto. La comunità scolastica è in lutto e si è stretta attorno alla famiglia della ragazza, offrendo sostegno e solidarietà in questo momento difficile.

Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, ma sarà l’esame autoptico a fornire indicazioni più precise sulle cause del malore che ha colpito la giovane.

Questo drammatico evento solleva interrogativi sulla gestione delle emergenze sanitarie durante le gite scolastiche. È fondamentale che le scuole adottino protocolli rigorosi per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti durante le attività extracurriculari, assicurando la presenza di personale formato per affrontare situazioni di emergenza.

La città di Grosseto è sotto shock per la perdita improvvisa di una giovane vita. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi sui social network da parte di amici, compagni di scuola e cittadini, tutti uniti nel dolore per questa tragica scomparsa.

In attesa dei risultati dell’autopsia e delle indagini in corso, la comunità si interroga su come sia potuta accadere una simile tragedia e su quali misure possano essere adottate in futuro per prevenire eventi analoghi.