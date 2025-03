Distrugge l’auto del nuovo partner della sua ex: li ha beccati a cena al ristorante

Momenti di tensione si sono verificati a Pozzuoli, dove un episodio di furia sentimentale ha sconvolto una tranquilla serata. Il protagonista della vicenda è un uomo di 30 anni, residente a Materdei, che aveva organizzato una cena con la sua nuova partner in un ristorante situato nei pressi di Largo Emporio.

L’atmosfera sembrava serena, finché l’inaspettato arrivo dell’ex fidanzata ha dato una svolta drammatica alla serata. La donna, accompagnata da un ragazzo e giunta sul posto in macchina, ha iniziato a insultare e minacciare la coppia con rabbia crescente.

Determinata a farsi valere, ha impugnato una mazza e ha tentato di entrare nel ristorante, senza riuscirci. Non potendo sfogare la sua ira direttamente sul suo ex, si è scagliata contro la sua auto, devastandola. Con un coltello, ha perforato le gomme e mandato in frantumi il parabrezza, sotto lo sguardo incredulo dei presenti.

Dopo aver compiuto il suo atto di distruzione, la donna è risalita in auto ed è fuggita, lasciando dietro di sé un vero e proprio scenario di caos e incredulità.