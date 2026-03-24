Somma Vesuviana, terreno occupato senza esproprio: il Consiglio di Stato impone il risarcimento immediato

Il Consiglio di Stato dà ragione alla proprietaria: illegittima l’occupazione per un parcheggio pubblico in via Aldo Moro.

Importante pronuncia del Consiglio di Stato su una vicenda che riguarda il Comune di Somma Vesuviana e l’occupazione di un terreno privato utilizzato per la realizzazione di un’opera pubblica.

Tutto nasce dal ricorso di una cittadina, proprietaria di un fondo in via Aldo Moro, che aveva contestato l’operato dell’amministrazione comunale. Secondo la ricorrente, il terreno era stato occupato senza che fosse mai conclusa correttamente la procedura di esproprio.

In primo grado, il Tar Campania aveva riconosciuto l’illegittimità dell’occupazione, ordinando la restituzione del bene, ma aveva rinviato la questione del risarcimento. Una decisione che la proprietaria ha deciso di impugnare.

Con la sentenza definitiva, il Consiglio di Stato ha chiarito il punto: quando un’amministrazione occupa un terreno senza titolo, il proprietario ha diritto non solo alla restituzione, ma anche al risarcimento del danno.

Per questo motivo, il Comune di Somma Vesuviana dovrà restituire il terreno alla proprietaria, riportandolo allo stato originario e risarcire il danno per tutto il periodo di occupazione illegittima.

Il risarcimento sarà calcolato sulla base del valore medio degli affitti di terreni simili, cioè quanto la proprietaria avrebbe potuto guadagnare se avesse potuto utilizzare il fondo.

L’amministrazione dovrà inoltre formulare una proposta economica entro 90 giorni.

Resta però una possibilità alternativa: il Comune potrà decidere di acquisire definitivamente il terreno, utilizzando la procedura prevista dalla legge. In questo caso dovrà pagare il valore del bene e un indennizzo completo, comprensivo anche del danno subito.

La sentenza ribadisce un principio chiaro: la pubblica amministrazione non può lasciare situazioni irregolari. Deve scegliere se restituire il bene o acquisirlo legalmente, ma in ogni caso è tenuta a risarcire il cittadino per il periodo in cui ha subito l’occupazione.