Pomigliano in lutto: addio a Pasquale Ciccarelli, anima de “Il Boschetto”

Pomigliano d’Arco piange la scomparsa di Pasquale Ciccarelli, storico titolare del pub Il Boschetto di via Pascoli e per molti anni rappresentante sindacale dei commercianti locali. Un punto di riferimento non solo per la categoria, ma per intere generazioni di giovani e famiglie che, nel suo locale, avevano trovato un luogo familiare, accogliente e autentico.

Il Boschetto non era un semplice pub, ma una parte viva della città: uno di quei posti dove il tempo sembrava scorrere più lentamente, dove l’odore dei panini caldi e il suono dei bicchieri si mescolavano alle chiacchiere sincere di chi si fermava “solo per un attimo” e poi restava ore. Pasquale era sempre lì, con il suo sorriso gentile e quello spirito combattente che non lo ha mai abbandonato, neanche nei momenti più difficili. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di San Felice.

Il suo impegno come rappresentante dei commercianti lo aveva reso una figura rispettata e stimata da colleghi e istituzioni. Difendeva con passione le attività di quartiere, convinto che il commercio locale fosse l’anima pulsante della città.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione in tutta Pomigliano: tanti i messaggi di cordoglio sui social, ricordi e foto che raccontano la storia di un uomo buono, genuino e appassionato del suo lavoro.

Alla famiglia Ciccarelli e a tutti coloro che gli hanno voluto bene vanno le più sentite condoglianze della comunità pomiglianese, che oggi perde non solo un commerciante, ma un simbolo della sua identità più vera.

Ciao Pasquale, e grazie per averci fatto sentire a casa ogni volta.