Stellantis, Ciarambino: “Più rigore per la sicurezza sul lavoro”

Pomigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

Stellantis, Ciarambino: evitato grave incidente, più rigore per la sicurezza sul lavoro

«Il grave incidente, per fortuna evitato, nel reparto presse dello stabilimento Stellantis di Pomigliano è la preoccupante conseguenza della poca attenzione in materia di sicurezza sul lavoro, più volte segnalata dai sindacati. Solo per un caso non stiamo oggi piangendo l’ennesima morte bianca – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania – Garantire il lavoro in perfetta sicurezza per lavoratrici e lavoratori è la prima mission che un’azienda seria dovrebbe fare, anteponendola a qualsiasi forma di interesse e profitto. E ha perfettamente ragione la Fiom quando chiede che le attività di spostamento di materiale pesante non avvengano in concomitanza con le ordinarie attività lavorative per evitare gravi rischi per il personale. Del resto la situazione degli incidenti sul lavoro in Campania e delle vittime innocenti da lavoro appare sempre più come un’inaccettabile carneficina: siamo già a 13 da inizio anno, l’ultima registrata a Frattamaggiore. Non è più tollerabile, serve il massimo rigore contro chi non rispetta le regole e la sicurezza sui luoghi di lavoro» conclude Ciarambino.