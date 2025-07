Casamale Summer Fest 2025: Musica, tradizione e comunità nel cuore di Somma Vesuviana

Riceviamo e pubblichiamo

Somma Vesuviana, 19 luglio 2025 – Il quartiere storico del Casamale si prepara ad accogliere una serata di festa, musica e folklore con il Casamale Summer Fest, in programma sabato 19 luglio a partire dalle ore 19:00 in Piazza Collegiata.

L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dalle associazioni Tramandars, Hubside e Amici del Casamale APS, con il patrocinio del Comune di Somma Vesuviana, e nasce con l’intento di valorizzare le radici popolari del territorio attraverso un linguaggio contemporaneo fatto di musica, partecipazione e identità culturale.

Sul palco si alterneranno numerosi artisti del panorama musicale indipendente e locale:

Davide Maria, Valerio Bruner, Chiara Effe, Verrone, Aelba e Mel, Giraff, Carla Fucci, fino ad arrivare all’attesissimo live di Peppoh, artista principale della serata. A chiudere il festival, l’energia travolgente del DJ set di Ginett.

A presentare e condurre l’evento saranno Raffica e Michele D’Avino, volti noti della scena campana.

Il Casamale Summer Fest si conferma così come un’occasione per vivere il borgo in una veste vibrante e aggregativa, dove passato e presente si incontrano tra vicoli, piazze e musica.

Per info e aggiornamenti seguite sui social le pagine delle associazioni Hubside, Amici del Casamale e Tramandars.