“Spaccio droga per mantenermi”, arrestato 22enne a Torre del Greco

A Torre del Greco è stato arrestato un ragazzo di 22 anni, incensurato, per spaccio di droga

A quanto pare sembra essere l’ultima moda nel napoletano, dato che questo è il quarto arresto, nel giro di poche settimane, di ragazzi incensurati per spaccio di droga.

L’ultimo arresto arriva da Torre del Greco dove, durante la notte, un ragazzo di 22 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Il controllo è scattato intorno all’una e mezza di questa notte, quando i carabinieri della Stazione Radiomobile della compagnia di Torre del Greco, in Via Lava Troia, all’angolo con Via Litoranea, hanno fermato una Fiat 500X con due ragazzi a bordo.

Durante la perquisizione l’autista è risultato “pulito”, ma il passeggero (ragazzo di 22 anni) aveva nella tasca della felpa 10 gr di marijuana.

La giustificazione data dal ragazzo agli inquirenti è quella di aver perso il lavoro e di conseguenza, per mantenersi, ha iniziato a spacciare droga.

A seguito di questo controllo, i militati dell’Arma hanno deciso di perquisire anche l’abitazione del ragazzo: nella cameretta sono stati trovati altri 19 gr di marijuana. Spontaneamente il ragazzo ha poi consegnato un bilancino di precisione.

Per il ragazzo è scattato l’arresto e attualmente è in attesa di giudizio.

Gli altri episodi di arresto per droga di incensurati sono avvenuti nelle scorse settimane; tra questi troviamo quello di un operatore ecologico di 38 anni, a Grumo Nevano, del 23 settembre scorso. Nella casa dell’uomo, i carabinieri hanno trovato cocaina e quasi 40milq euro in contanti.

Il giorno seguente, il 24 settembre, è stato arrestato a Bacoli un ausiliare del traffico di 32 anni, trovato in possesso di cocaina rosa, ecstasy e chetamina.

Successivamente, qualche giorno fa, nella periferia di Napoli è stato arrestato un uomo di 29 anni. L’uomo è stato soccorso dai carabinieri perché rimasto in panne con lo scooter e, durante l’operazione, hanno scoperto della droga nascosta nei suoi slip.